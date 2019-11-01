Ares triatletleri Ironman Türkiye’de

Ülkemizin en fazla Ironman bitiren sporcularını bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü Türkiye’de yapılacak Ironman 70.3 yarışması için Antalya’ya gitti.

Yüzme bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçilerek en hızlı şekilde finişe ulaşılmaya çalışıldığı triatlon branşının en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3 yarışında, Ares adına 7 sporcu Antalya’da mücadele edecek.

Türkiye’de geçtiğimiz ay Alanya’da yapılan triatlonun en hızlı mesafeleri olan sprint ve olimpik yarışlarına da katılan ve ülkemizden katılan sporcular arasında, hem sprintte hem olimpikte en iyi dereceleri elde eden Ares triatletleri, bu kez Antalya’da Pazar günü, 1.9 kilometre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

Ironman 70.3 Türkiye yarışında Pazar günü Antalya Belek Kadriye plajındaki yüzme ile start alacak sporcular daha sonra bisiklet etabına başlayacak ve The Land of Legend oteldeki koşu parkurundan finişe ulaşmak için ter dökecek.

Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy’un da eşlik ettiği kafilede sporcu olarak Çağan Öztuna, Erkan Uyar, Melda Ünal, Erhan Ünal, Cem Dağdelen, Deniz Kalıbcıoğlu ve Hüseyin Arhan yer alıyor. Ironman 70.3 Türkiye yarışmasında geçmişte Cem Dağdelen Dünya Şampiyonasına katılım için slot alma başarısı elde etmişti.