Atatürk stadyumunda tam 7 gol

Futbolda Süper Ligde sezonun açılmasının ardından ikinci maç bu akşam oynandı.

Kerem Eran’ın yönettiği ve Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmada Çetinkaya, Cihangir’i ağırladı.

Maçın ilk golü Çetinkaya adına 2. dakikada Hakan’dan geldi, sarı-kırmızılılar 8.dakikada Serkan ile farkı 2’ye çıkardı.

Cihangir, 20.dakikada Luca’nın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi.

43’de yine Luca sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Maçın ilk yarısından 2-2’lik beraberlik çıktı.

60.dakikada Cihangir bu kez Mujeci ile öne geçti.

Ancak bu gole 73.dakikada Toycan yanıt verdi ve skor yeniden eşitlendi.

80.dakikada Mujeci tekrar sahneye çıktı ve Cihangir i bir kez daha öne geçirdi.

Maç bu skorla sona erdi ve Cihangir, Çetinkaya'yı 4-3 mağlup etti.