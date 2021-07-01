Atıcılık Federasyonu bir dizi atış yarışması organize etti

Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi atış yarışması organize etti.

Atıcılık Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Federasyon’un dört farklı disiplinde müsabaka organize ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk müsabakanın 3 Temmuz Cumartesi günü “Ateşli Yivli Silahlar Tüfek” branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası düzenleneceği belirtildi.

Müsabakanın Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi’nde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, küçük çap 22 kalibre ateşli tüfeklerin kullanılacağı müsabakada atışların 50 metrede sabit duran kart hedeflere yapılacağı kaydedildi.

Daire puanlamalı kart hedeflere hava şartlarına karşı mücadele verecek atıcı sporcuların 25 atış yaparak toplam puan üzerinden müsabaka derecelerinin belirleneceği kaydedilen açıklamada, müsabakaya Federasyona üye Kulüpler yanında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın da katılmasının gurur kaynağı olduğu belirtildi.

Müsabakalarda, Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonu’nun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulanacağı vurgulandı.