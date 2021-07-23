Atletizm Federasyonundan zarar gören pist ile ilgili açıklama

KKTC Atletizm Federasyonu, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki tartan pistinin zarar görmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizde 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Spor Festivali düzenlendi.

Altını çizmek isteriz ki, federasyonumuz organizasyonun hiçbir aşamasında yer almamıştır. Sadece 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan etkinliğe federasyonumuz 18 Temmuz’da WhatsApp üzerinden ziyaretçi olarak davet edilmiştir.

Süreçte tartan pistin üzerine platform kuruluyor olduğunu gözlemlediğimizde endişelerimizi yetkililere bildirdik. Spor Dairesi müdürümüz Sn. Fuat Tek’e bildirdiğimizde daire olarak etkin olmadıklarını, yetkinin TC Lefkoşa Büyükelçiliği olduğunu ama konu ile ilgileneceklerini tarafımıza bildirmiştir. Buna müteakip TC Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam’a da oluşabilecek zarar ile ilgili endişelerimizi ilettik.

Ancak sonuç oldukça üzücü ve kaygı vericidir. Tartan pist büyük zarar görmüştür. İlgili firmanın sözleşmesinde “Bulduğu gibi bırakacağı” maddesinin olduğu bize iletilse de bunun bir anlam ifade etmediği gerçektir.

Bu pistte dünya ve olimpiyat şampiyonu atletler koşmuştur. Türkiye milli takımında da yer alan atletlerimiz bu pistte antrenman yapmaktadır. Bu pistin ülkede alternatifi de yoktur.

“Ne gerekiyorsa yapılacak” sözü almamıza rağmen ülkemizde tartan pist uzman ekibi yoktur ve pandemi koşullarındaki kısıtlılıklar da ortadadır.

En basit bir tamiratı aylarca beklediğimiz bu ortamda KKTC Atletizm Federasyon olarak endişeli olduğumuzu kamuoyuna da belirtmek ihtiyacı hissettik."

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 13:16