Avustralya Açık'ta Djokovic'in rakibi Medvedev

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 5 numaralı seribaşı Tsitsipas karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanan Medvedev, final biletini aldı.
Rus sporcu, Tsitsipas karşısında 11'i klasmanın ilk 10 sırasında yer alan oyunculara karşı olmak üzere üst üste 20. galibiyetini elde etti.
Medvedev'in finalde karşılaşacağı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı 8 final mücadelesini de kazandı.
Djokovic ile Medvedev arasında bugüne kadar oynanan 7 maçın 4'ünde kazanan taraf Sırp tenisçi oldu.
İki tenisçi, grand slam turnuvalarında sadece bir kez karşılaştı. 2019 Avustralya Açık son 16 turundaki mücadeleyi 3-1 kazanan Djokovic, tur atlamıştı.