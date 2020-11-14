Bein Sports ekibi ülke futbolu için adamıza geldi

Türkiye’nin önemli spor kanallarından Bein Sports Türkiye’nin program ekibi KKTC futbolu ile ilgili çekim yaptı. Bein Sports ekranlarında yayınlanan ve önemli bir izleyici kitlesine sahip olan “Futbolun Şehirleri” programı Kıbrıs futbolu için 3 bölüm ayırdı. Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de çekimler yapan ekip burada ülkemiz futbol takımlarından Çetinkaya TSK, Yenicami AK, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımları ile röportajlar yaptı. Kulüp başkanları ve takım kaptanları ile de konuşan Bein Sports ekibi, kulüp binalarını ve futbol sahalarını da ziyaret ederek burada takımlarımız ile ilgili geçmişten günümüze yaşanan süreçle ilgili bilgi aldı. Ekip ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de röportaj yaparak futbolu ve ülkeyi konuştu.

Mağusa bölümü 19 Kasım’da yayınlanacak

Futbol kulüplerimizin tarihinin yanı sıra ülkemizin tarihi yerleri ve yapılarını da program içerisinde işleyen Bein Sports ekibi bunun yanında ülkemizin yöresel tatlarını da tatarak bu konuda röportajlar yaptı. Ülke futbolu ve turizmine geniş yer ayıran ekip ilk olarak “Futbolun Şehirleri Mağusa” bölümünü yayınlayacak. Program 19 Kasım 2020 Perşembe günü Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Sunuculuğunu Türkiye’nin önemli spor spikerlerinden Barbaros Çıdal’ın yaptığı Futbolun Şehirleri programının yapımcılığını Uras Çanakçı üstleniyor.

“Yaklaşık 3 saatlik bir program olacak”

Konuyla ilgili konuşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, söz konusu programın ilgi çekici bir yapım olduğunu ve futbolumuzla birlikte ülkemizin tarihi yapısının ve yemek kültürünün Bein Sports gibi bir kanalda yaklaşık 3 saat yayınlanacak olmasının önemli bir tanıtımı içerdiğini aktardı.

“Ülke tanıtımı açısından önemli”

Futbolumuzun özellikle Türkiye basınından ilgi beklediğini ve bir şekilde buralarda önemli çalışmalar yapıldığının aktarılması gerektiğini kaydeden Sertoğlu, “Bu tarz programlar da ülkemizin futbolunun tanıtımı açısından çok önemlidir. Uzun yıllardır herkes emek verip birşeyler yapmaya gayret ediyor. Bu gayretlerimizin farklı mecralarda da gösterilmesi önemlidir.”diye konuştu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Bein Sports ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Sertoğlu, maddi ve manevi destekleri için KKTC Turizm Bakanlığı’na da teşekkür etti.