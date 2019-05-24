Beşiktaş : 3- Kasımpaşa: 2

Beşiktaş, sezonun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, ligi 3. sırada bitirdi. Şenol Güneş'in veda maçında yıldızlaşan isim Güven Yalçın olurken, 20'lik yıldız hat-trick'le sezonu noktaladı.

Vodafone Park'ta sezonun son maçı Güven Yalçın şovla başladı. Henüz 10. dakikada Güven Yalçın şık bir golle Beşiktaş'ı öne geçirirken, 3 dakikada sonra Hajradinovic skora dengeyi getirdi. 44'te savunmanın hatasıyla bir kez daha ağları sarsan Güven Yalçın, 45+1'de hat-trick'i tamamladı ve Beşiktaş'ı soyunma odasına 3-1 önde götürdü.

İkinci yarıda tempo düşerken 67'te ağları sarsan Koita, Kasımpaşa'yı umutlandırdı. Ancak golden sonra yeniden vites yükselten Beşiktaş, farkı açacak fırsatlar yakalsa da maçta başka gol olmadı ve siyah beyazlılar, sezonu 3-2'lik galibiyetle bitirdi.

Bu sonuçla sezonu 65 puanla 3. sırada noktalayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.