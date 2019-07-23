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Beşiktaş Taraftarları Derneği, yeni lokali hizmete giriyor

Beşiktaş Taraftarları Derneği, yeni lokali hizmete giriyor

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, yeni lokalin 1 Ağustos’ta hizmete gireceğini duyurdu.

Söz konusu binada KKTC BJK , Çarşı Kıbrıs ve KKTC BJK Futbol Okulu ofislerinin yanı sıra kafe, lokal ve oyun salonları da yer alacak. 840 metre kare olan bina 3 Salon, 9 oda 4 taraflı bahçeden oluşuyor.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Çarşı Kıbrıs Grubu vefa örneği gösterip, yönetim kurulu kararı ile yeni dernek binasındaki 3 salona, hayatını kaybeden (Cemal Alacan, Erfem Günsay, Ada Gökçe) taraftarlarının isimlerini verdi.

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