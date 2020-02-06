Bisikletçiler Pazar günü buluşacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda halen İskele'de devam eden yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampının son günü olan 9 Şubat 2020 Pazar günü tüm kulüplerin katılacağı ortak bir bisiklet sürüşü yapılacak.

"Gelecek Gençlerindir Bisiklet Sürüşü " temalı organizasyon Pazar günü Saat 8:15 de İskele Royal Sun Mardo, Long Beach önünden başlayıp aynı noktada son bulacak.

Sürüşe katılacak olan bisikletcilerin yol bisikleti ile yarışmaya katılmalarının ve kask takmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Harita işaret noktaları: 1. Royal Sun Mardo, Long Beach 3. İskele Karpaz çemberi 4. Sınırüstü 5. Akova 6. Geçitkale Çemberi 7. Alaniçi 8. Dörtyol 9. Mutluyaka kavşak 10. Mağusa Dedeoğlu çember 11. Fevzi çakmak bulvarı liman yolu 12. Salamis yolu 13. Long Beach, İskele 14. Royal sun

Program Ve Detaylar:

09 ŞUBAT 2020-PAZAR

08:15 TOPLANMA 08:30 SÜRÜŞ BAŞLANGIÇ YER: Royal Sun Life Residence MARDO karşısı Parkur Mesafe : 67.6 km Avg. Hız: 26 km Süre: 2 saat 35dk. Parkur : Düz

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 13:40