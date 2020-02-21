Bisiklette sezon açılıyor

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Yafa yol yarışı yarın (Pazar) gerçekleştirilecek.

Bisiklet federasyonu sezonun ilk bisiklet yarışı olan Yafa Yol Yarışı’nı yarın yapacak.

Tüm kategorilerin yarışacağı yarışta amatör sporcular için de kategori açılarak yarışa dahil edildi.

Yarın yapılacak olan yarış Galınyol çemberinden verilecek startla başlayacak Güzelyurt yolu üzerinden Güzelyurt’a oradan yeni çevre yolu ile Gaziveren yönünde devam edecek.

Doğancı yol ayırımındaki çemberden geri dönüş yaparak aynı güzergahtan geri dönüşle 85.6 kilometrelik parkur başlangıç yerinde tamamlanacak.

Farklı kategorilere göre daha kısa mesafeden geri dönüşlerle yarış tamamlanmış olacak. Yarış sonunda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.