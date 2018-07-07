BREZİLYA ELENDİ, DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Brezilya elendi, Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşti
Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesinde dün akşam Belçika, Brezilya'yı elemeyi başarırken kupa tarihinde de bir ilk yaşanmış oldu.
Dünya Kupası'nda ilginç sonuçlar alınmaya devam ederken, kupa tarihinde ilk kez çeyrek final sonrasında Brezilya, Arjantin ve Almanya gibi dev futbol ülkelerinin hepsinin aynı anda elendiği bir turnuva yaşanıyor.
Daha önceki bütün Dünya Kupaları'nda bu üç ülkeden en azından biri yarı finalde yer alıyordu.
Hatırlanacağı üzere Almanya gruptan bile çıkamazken, Arjantin Fransa'ya 4-3'lük skorla boyun eğerek turnuvaya veda etmişti. Dün Brezilya'nın Belçika karşısındaki kötü futbolu da Sambacılar'a 2014 Dünya'Kupası'ndaki 7-1'lik Almanya mağlubiyeti şokundan sonra bir üzüntü daha yaşatmış oldu.