Buse’den Balkan üçüncülüğü

KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında üçüncü oldu.

26’ncı Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Milli Takımı’nda yer alan atletimiz Buse Savaşkan, organizasyonda yüksek atlama branşında elde ettiği 1.80’lik derecesi ile yarışı üçüncü tamamladı ve bronz madalya ile gururumuz oldu.

Bu sezon yakaladığı çıkış ve elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken milli atletimiz, Balkan üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 18:22