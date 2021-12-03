Çekişmeli maç DAÜ’nün: 95-88

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de Salı günü oynanması planlanan ancak Necati Taşkın Spor Salonu’ndaki elektrik sorunu nedeniyle ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşılaşması dün akşam oynandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan, Ülviye Beşe, Bahar Mevlit, Koray Karahançer üçlüsünün yönettiği karşılaşma iki kez uzatmaya giderken, çekişmeli maçın galibi 95-88’lik skorla DAÜ oldu.

Normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlanan, ilk uzatma periyodu sonunda 80-80 ile eşitliği bozulmayan karşılaşmanın ikinci uzatmasında rakibine son bölümlerde üstünlük kuran DAÜ maçı 95-88 kazandı. LAÜ adına Ömer Güner’in 45 sayılık performansı kendisine maçın en skorer oyuncusu unvanını getirse de bu performans takımı için yeterli olmadı. DAÜ’den 20 sayı ile oynayan Marho Okorefe ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı. Erteleme maçının oynanması ile ÜNİLİG’de ilk hafta maçları tamamlanmış oldu.