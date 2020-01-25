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CONIFA'nın 7. Genel Kurulu'na Kamalı katıldı

CONIFA'nın 7. Genel Kurulu'na Kamalı katıldı
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Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 7’inci Genel Kurulu Jersey’in Saint Helier kentinde başladı. Genel Kurul’a Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1.Başkanvekili Orçun Kamalı da katıldı. CONIFA Başkanı Per-Anders Blind’in açılış konuşması ile başlayan 7.Genel Kurul’da Jersey adasının Spordan Sorumlu Bakanı Steve Pallett de bir konuşma gerçekleştirerek, genel kurula katılanlara seslendi. Jersey’deki genel kurul yarın  sona erecek. KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, yarın Jersey Adası’nın Spordan Sorumlu Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacak.

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