DAÜ rahat kazandı:48-26

Hentbol Kadınlar sekizinci hafta karşılaşmasında DAÜ konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup etti

Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.

​​​O​G​B​M​AG​YG​AV​P

1​UKÜ​​8​8​0​0​336​203​133​16

2​DAÜ​​8​7​0​1​308​224​84​14

3​LEVENT​8​3​0​5​220​207​13​6

4​DİGEM​​7​3​0​4​211​229​-18​6

5​ŞAHLAN​7​2​0​5​200​225​-25​4

6​OZANKÖY​8​0​0​8​139​326​-187​0