DAÜ rahat kazandı:48-26

Hentbol Kadınlar sekizinci hafta karşılaşmasında DAÜ konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup etti
Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.
OGBMAGYGAVP
1UKÜ880033620313316
3LEVENT8305220207136
4DİGEM7304211229-186
5ŞAHLAN7205200225-254
6OZANKÖY8008139326-1870