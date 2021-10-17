Derbide 4 gol

Türkiye Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.
Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23. dakikada Min-jae'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas'ın biri penaltıdan 2, Yusuf Sarı'nın da 1 golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı.
En son ligin 3. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Bakasetas, gollere devam etti
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü.
Maç sonu kolbastılı kutlama
Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından orta alanda kolbastı oynadı.
Taraftarlarla galibiyetin ve liderliğin sevincini yaşayan oyuncuları, burada teknik direktör Abdullah Avcı da tebrik etti.
Fenerbahçe 3 hafta sonra kaybetti
Fenerbahçe, ligde 3 hafta aradan sonra puan kaybetti.
Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 05:42