Derviş Mişon Turnuvası başladı

Hentbol’da Derviş Mişon Turnuvası dün akşam büyük kadınlar karşılaşmaları ile başladı

Hentbol’da Derviş Mişon Turnuvası dün akşam DİGEM – Levent büyük kadınlar karşılaşması ile başladı. Levent’in DİGEM’i 25-23 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdığı gecede, Ozanköy takımının oyuncularının birçoğunun COVİD’e yakalanması nedeniyle maça çıkmadığı günde DAÜ adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu. 21 Ocak Cuma Akşamı final karşılaşmalarının oynanacağı Deviş Mişon turnuvasına bugün Levent – MGA erkekler mücadelesi ile devam edilecek. Karşılaşma saat 18:00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.