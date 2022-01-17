Dr. Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Dr. Küçük Hyong Pumse Kata müsabakaları önceki gün (Cumartesi) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uyulurken sporcular müsabakalara maske ile katıldılar.
Dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulup temsilcileri tarafından verildi.
Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Tevfik Çimendağ, Şakir Yağızsoy, İgor Dergeaus yönettiler.
BAYANLAR HYONG PUSMSE YARIŞMALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Karmen Küçük 3.Ddiem Yener
2.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Nisa Gukaeva 3.Tuba Şenel
3.Kategori: 1.İrina Dergaus 2.Rabia Tarım 3.Gülcan Abdullah
4.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Spellane Gankama 3.Sena Doğan
ERKEKLER HYONG PUSMSE YARIŞMALARI SONUÇLARI
2.Kategori: 1.Ali Liman 2.Ömer Faruk Türe 3.Maxim Sopyluk
3.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Abdullah Baştaş 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Kerim Karpuz 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Fadiga Karamoko 2.Peggy Stephane 3.Bilal Kara
KARATE KATA YARIŞMALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Konstantin Fedosyuk 2.Artem İvanov 3.Georgiy Voronov
2.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Oleksandr Didukh 3.Aleksii Didukh
3.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2.Viktoriya Alpsaran 3.Elif E. Çevik
4.Kategori: 1.Mikhail Khomyshin 2.Aleksandd Molodtsov
5.Kategori: 1.Kadriye Diana Çelik