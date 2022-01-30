Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın

Triatlon Federasyonu 2022 sezonun ilk organizesini koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan Duatlon yarışı ile gerçekleştirdi. Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleşen sezonun ilk yarışında 47 kişi mücadele etti.

Özellikle kış mevsiminde organize edilen yarış olan duatlonda, sporcular sprint mesafede mücadele etti. Yüzme etabının olmadığı duatlon yarışında sporcular koşu etabını iki kez geçiyor.

Dereboyundaki trafik ışıklarında start alan sporcular eski Pronto çemberinden İngiliz Elçiliği’ne doğru koşup 2 tur attı ve ardından bisikletlerine binip Kermiya çemberine kadar gidip aynı güzergahta toplam 5 tur attılar ve son olarak koşu parkurunda bu kez 1 tur atarak finişe ulaştılar.

5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu mesafelerinden gerçekleşen yarışta polis trafiği kapattı ve güvenli bir şekilde sporcuların yarışmasına olanak verdi.

Triatlon sezonun ilk organizesi olan Dereboyu Duatlonu’nda zafer Aspava sporcusu Metin Kuşkurdan’ın oldu. İkinciliği Ares sporcusu Kemal Elektrikçi, üçüncülüğü ise yine Aspava’dan Ekrem Kaide elde etti.

Yarışın kadınlar kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi sporcusu Mine Devrim, ikinciliği yine Tüfekçi’den Aslı Simay, üçüncülüğü ise ferdi yarışan Sevim Yıldız elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, federasyona üye kulüp yöneticileri ve Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan tarafından takdim edildi.

YARIŞIN GENEL KLASMAN SONUÇLARI ŞÖYLE: