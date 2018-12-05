Erdal Abit'in anısını yaşatmak için koştular

KTÖS, “genç yaşta yitirdiği öğretmen, mücadeleci üyesi Erdal Abit’in anısını yaşatmak” amacıyla ilkokul öğrencilerinin katıldığı anı koşusu düzenledi.



KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, anı koşusuna Erdal Abit İlkokulu, Doğa (Girne) İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Doğancı İlkokulu ve Aydınköy İlkokulu katıldı.



Kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre olarak koşulan anı koşusunda dereceye giren okullara madalya ve kupalarını, Narin Abit, Özgür Kolaç, Ahmet Baydar ve Uğur Erilen takdim etti.



KTÖS, bu anlamlı etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti