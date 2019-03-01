Esiner, okları ile esti

Binatlı Spor Kulübü’nde Kamil Çerkez ve Kemal Atalar Anı Darts Turnuvası’nda birinciliği İbrahim Esiner kazandı

Güzelyurt Darts Birliği ile Binatlı Spor Kulübü’nün birlikte düzenledikleri Kamil Çerkez ve Kemal Atalar Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada İbrahim Esiner şampiyon oldu. İkinciliği uzun bir aradan sonra dartsa geri dönen Necip Yıldıram elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini merhum Kamil Çerkez’in oğlu İbrahim Çerkez, merhum Kemal Ataların oğlu Erkut Atalar ve GDB Başkanı Abuzer Ekbiç takdim etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı final:

Hasan Bozbeyli-İbrahim Esiner:0-3

Necip Yıldıram-Hüseyin Orakçıoğlu:3-2

Üçüncülük maçı

Hasan Bozbeyli-Hüseyin Orakçıoğlu:3-2

Final maçı

İbrahim Esiner-Necip Yıldıram:3-0

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Necip Yıldıram ( 3 kez 180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (130 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Sadık Örel (15 Darts)