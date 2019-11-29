EURO 2020 kura çekimi yarın Bükreş'te yapılacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Türkiye A Milli Takımı, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 15:02