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Fatih Terim ile ilgili kararını açıkladı
Spor
21 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Kıbrıs Genç Tv
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.
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