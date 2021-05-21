Fatih Terim ile ilgili kararını açıkladı

Fatih Terim ile ilgili kararını açıkladı
banner32

banner69
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
SİTA Düşünce Kuruluşu çalışmalarına başladı
SİTA Düşünce Kuruluşu çalışmalarına başladı
  1. Kıbrıs
﻿