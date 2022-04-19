Federasyondan Leventspor’a destek ziyareti

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Leventspor’a destek ziyaretinde bulundu.

Şubat ayında Kayseri’de düzenlenen Türkiye U14 Bölge Şampiyonası’na katılarak başarılı olan ve Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Leventspor, geçtiğimiz ay yine Kayseri’de yer alan Anadolu Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak adını Türkiye finallerine yazdırmıştı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye finallerine kalan Leventspor’u ziyaret etti. Başkan Orhun Mevlit takımdaki tüm oyuncuları göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederken, önümüzdeki haftalarda mücadele edecekleri finallerde başarılar diledi. Federasyon üyeleri daha sonra Leventspor’un antrenmanını izledi.