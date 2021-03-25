Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, sarı-lacivertli ekibin başına Emre Belözoğlu'nun getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.
Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.
Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.