Fenerbahçe'den yine puan kaybı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sahasındaki 2 maçlık galibiyet serisi noktalandı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmaya son haftalardaki gibi etkili başladı. 1. dakikada Moses ve 11. dakikada da Zajc ile gole yaklaşan sarı lacivertlilerin etkili futbolunu durdurmayı başaran Konyaspor, oyunu dengeledi. 33. dakikada Jahovic ile Sadık arasındaki mücadelenin ardından VAR'a giden Fırat Aydınus Jahovic'e kırmızı kart gösterdi ve konuk takım 10 kişi kaldı. Ancak golü bulan Konyaspor oldu. 36. dakikada Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda skora denge geldi. Jailson böylece Süper Lig'deki 2. golüne imza attı.

İkinci yarıda Fenerbahçe baskı kurdu ancak Serkan önemli kurtasışlara imza attı. Sarı lacivertliler, 85. dakikada Alper ile golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe 24 puana yükselirken, Konyaspor haftayı 34 puanla tamamladı.