Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü

Türkiye Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, 77. dakikada oyuna girdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk etti.

7. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı. Köşe vuruşu kararı verdildi.

16. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

22. dakikada Hatayspor'da sakatlanan Yusuf Abdioğlu, yerini Pablo Santos'a bıraktı.

26. dakikada Fenerbahçe, Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

28. dakikada Hatayspor, Boupendza ile gole yaklaştı. Boupendza'nın vuruşundan top üstten auta gitti.

32. dakikada Popov'un sert vuruşunda Altay gole izin vermedi.

39. dakikada Hatayspor'da Mesut Çaytemel sarı kart gördü.

45+2. dakikada Valencia'nın vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe'de sakatlanan Gustavo'nun yerine Samatta oyuna girdi. Hatayspor'da da Mesut Çaytemel oyundan çıktı, Alexandros Katranis oyuna girdi.

48. dakikada Traore vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

59. dakikada Hatayspor'da Pablo Santos, sarı kart gördü.

64. dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı. Boupendza'nın vuruşu direkten döndü.

65. dakikada Hatayspor'da Aabid oyundan çıkarken, Camara oyuna girdi.

67. dakikada Fenerbahçe'de Valencia ve Osayi-Samuel'in yerine Papiss Cisse ve Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

74. dakikada Fenerbahçe'de Papiss Cisse, Pablo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76. dakikada Ozan Tufan gole giden topu çizgiden çıkardı.

77. dakikada Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, Thiam'ın yerine oyuna girdi.

80. dakikada Diouf'un kafa vuruşunda Altay inanılmaz bir kurtarış yaptı.

88. dakikada Fenerbahçe, Jean-Claude Billong'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

90. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.