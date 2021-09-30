Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenildi.

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Pelkas'ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta top kale direği içine çarparak çizgiye paralel diğer direk dibinden dışarı çıktı.

58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

63. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahasına giren Soares, Novak'tan sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Aguibou Camara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında meşin yuvarlağı Masouras ağlara gönderdi: 0-2.

68. dakikada Olympiakos 3'üncü golü buldu. Sağdan gelişen atakta ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay'dan dönen top, Masouras'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma Olympiakos'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6'ya çıkardı.

Gustavo'ya önce ıslık sonra alkış

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli orta sahası Luiz Gustavo oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı ise destek oldu.

Maç içerisinde bazı top kayıpları yapan Gustavo, 70. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakırken, oyundan çıktığı esnada tribünlerin bir kısmı oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.

Buna tepki gösteren bazı tribünler ise tecrübeli isme alkışlarla destek oldu.

Mert Hakan'a tepki

Fenerbahçe'nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer'e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.

Mert Hakan ise tribünlerin bu tepkisine alkışlarla yanıt vererek oyuna giren arkadaşına destek oldu.

Zajc 4 maç sonra sahne aldı

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalan Zajc, maçın 70. dakikasında Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Szalai-Min-jae aksadı

Fenerbahçe savunmasının beğenilen isimleri Attila Szalai ve Kim Min-jae, Olympiakos karşısında zor anlar yaşadı.

Konuk ekibin attığı ilk golde Szalai meşin yuvarlağı kaptırırken, rakibine ani atak fırsatı vermek durumunda kaldı.

Min-jae ise bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaparak rakibinin pozisyon bulmasına sebep oldu.

Sezon başından beri çok beğenilen iki isim, bu karşılaşmada beklentinin altında kaldı.

Altay Bayındır alkış aldı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, tribünler tarafından alkışlandı.

Olympiakos karşısında 3 gol yemesine karşın etkili kurtarışlara imza atan Altay lehine tribünlerde tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlardan takıma destek

Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu.

Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe, 1 puanla D Grubu'nda üçüncü sırada yer aldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında, TSİ 19.45'te başlayan A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi.

D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.

Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.

Eljif Elmas'ın erken golü, puan için yeterli olmadı

C Grubu'nda Napoli, konuk ettiği Spartak Moskova'ya 3-2 yenildi.

Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, 11. saniyede fileleri sarsarak UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı gollerinden birine imza attı. İtalya temsilcisinin diğer golünü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Spartak Moskova'da ise 55 ve 90. dakikalarda Quincy Promes ile 80. dakikada Mikhail Ignatov fileleri havalandırdı.

Napoli'de Mario Rui 29. dakikada doğrudan kırmızı, Spartak Moskova'da Maximiliano Caufriez 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Grubun diğer maçında Legia Varşova, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Leicester City'yi Azerbaycanlı futbolcu Mahir Emreli'nin 31. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City'de 90 dakika boyunca forma giydi. Polonya temsilcisi, iki maçta topladığı 6 puanla grubunda lider konumda bulunuyor.

Ligin ikinci haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1