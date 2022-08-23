Fenerbahçe’den 3 puan…

Türkiye Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Ligin 3. haftasında liderin belirleneceği karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin 20. dakikasında Valencia'nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe 41. dakikada yine Valencia ile skoru 2-0 yaptı ve devre arasına bu skorla girildi. Fenerbahçe ikinci yarının ilk dakikalarında Zajc ile farkı üçe çıkardı. 56. dakikada penaltıdan Belhanda ile farkı ikiye düşüren Adana Demirspor 66. dakikada yeni transferi Dzyuba ile farkı bire indirdi. 82. dakikada Rakıyskiy Rossi'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü ve Adana Demirspor 10 kişi kaldı. 83. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski attığı gol ile karşılaşmanın sonucunu belirledi. Fenerbahçe üç puanın sahibi olurken haftayı averaj ile lider kapattı.

Adana Demirspor ise 6 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, liderliğe yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada penaltı vuruşundan Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının hemen başında Miha Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Adana Demirspor etkili oynadı. 56. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşundan attığı golle morallenen konuk ekip, 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle farkı bire indirdi. Oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Fenerbahçe, 83. dakikada yeni transferi Ezgjan Alioski'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, ligde 311 gün sonra lider

Fenerbahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra liderlik koltuğunda yer aldı.

Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti.

Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe, müsabakanın 19. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı sonrası penaltı kazandı.

Müsabakanın 17. dakikasında Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen önce oyunu devam ettirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.

Bitigen, pozisyonu izledikten sonra 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi ve 20. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Valencia topu ağlara gönderdi.

Valencia ikişer ikişer

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 2 maçta 4 golü bulunan Valencia, Adana Demirspor'a karşı da 2 gol atmayı başardı.

Sezonun ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'a 2 gol atan ve geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesinde de aynı performansı gösteren Valencia, böylece 3 maç sonunda ligde 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe, gole doydu

Fenerbahçe, sezona gol yollarında çok etkili başladı.

Süper Lig'de 3. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 13. golüne ulaştı.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor filelerine 3 gol gönderen Fenerbahçe, 2. haftada ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 6 gol attı.

Adana Demirspor karşısında da 4 gol bulan Fenerbahçe, maç başı 4 gol ortalamayı aştı.

Mert Hakan bu sezon ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterdi.

Sezon başı sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Mert Hakan, 62. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Alioski, ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'e karşı ilk 11'de görev alan Alioski, 80. dakikada Emre Mor'un yerine oyuna girdi.

Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada attığı golle hem takımının galibiyetine katkı sağladı hem de sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Zajc siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Miha Zajc, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sezonu 9 golle kapatan Sloven orta saha, bu sezon ilk golünü ise Adana Demirspor'a karşı attı.

Zajc, 62. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Taraftarlardan Jesus'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın uzatma bölümünde tecrübeli çalıştırıcıya sevgi gösterilerinde bulundu.