Formula 1 yöneticisi öldürüldü

Belçika'nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kıskançlık kurbanı oldu. Kocası, Maillet ve sevgilisini öldürüp intihar etti.

Formula 1'in en ünlü ayaklarından Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Spa pistinin yöneticisi Nathalie Maillet (51) yeni yarışa iki hafta kala evinde ölü bulundu. Maillet ile birlikte evden bir kadın ve erkek cesedi de çıktı. Erkek cesedinin kocası Franz Dubois'e ait olduğu, diğer kadının da Ann Lawrence Durviaux (53) olduğu anlaşıldı.

İNTİHARDAN ÖNCE İHBAR ETTİ



Polis, Dubois'in iki kadını da silahla öldürdüğünü, sonra da intihar ettiğini açıkladı. Dubois, tetiği kendisine yöneltmeden önce polisi arayıp cinayetlerini ihbar etti.

17 YILLIK EVLİLİK

Maillet ile Durviaux'nun bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Polis, kıskançlık üzerinde duruyor. Ama ihanet kıskançlığı düşük bir ihtimal gibi görünüyor. 17 yıllık evli çiftin arasında bir yarış da olduğu, Dubois'nin geri planda kaldığı için eşini kıskandığı iddia ediliyor.

KARİYERİ İYİ GİTMEDİ

Zira, kendisi de motor sporlarında yöneticilik yapan Dubois, pilotlukta ve yöneticilikte eşi kadar yükselemedi. F1'in en önemli pistlerinden birinin başındaki Maillet, pilot olarak katıldığı yedi yarışın beşinde derece almıştı. Dubois ise bir iddia gösterememişti.