Futbol Antrenörleri Derneği’nde Süleyman Göktaş, Onursal Başkan

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yapılan olağan üstü genel kurulda onursal başkanlık ve tüzük maddelerinde yapılan bazı değişiklikler sonrasında yapmış olduğu yönetim kurul toplantısında karar aldı.

Dernek lokalinde Hasan Topaloğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında 24 yıl üst üste uzun soluklu Antrenörler Derneği başkanlığı yapan Süleyman Göktaş’ın onursal başkanlığını onaylayarak resmileştirdi.

Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Onursal Başkanlık görevine ilk kez Süleyman Göktaş getirilmiş oldu.

KKTFAD yönetimi ayrıca bir açıklama yaparak şu an önemli bir ameliyat geçiren ve hastahanede tedevi görmekte olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa zamanda yanımızsda görmek bizleri mutlu edecektir açıklaması yaptı.