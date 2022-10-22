Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar
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AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Mesarya: 0-0

Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0

Yenicami – Cihangir: 0-0

Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 0-1

Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1

AKSA Birinci Lig

Esentepe – İncirli: 0-0

M. Karşıyaka – Lapta: 2-0

Yenierenköy – Binatlı: 1-1

Baf Ü. Yurdu – Düzkaya: 1-0

23 Ekim Pazar

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – K. Kaymaklı (15.30)

Ali Özer

Şht. Şevket Kadir Stadı

Merit A. Yeşilova – Lefke (15.30)

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Emre Öztaşlı

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Doğan T. Birliği (15.30)

Evren Karademir

AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı (15.30)

Mormenekşe – Ünimar Maraş

Şakir Azizoğlu

Adem Nural Stadı

Dörtyol – Yeniboğaziçi (15.30)

Mustafa Öztugay

Mustafa Üçöz Stadı

M. Hacıali Yılmazköy – Pera L. G. Birliği (15.30)

Hüseyin Eyyüpler

Mete Adanır Stadı

Girne H. Evi - Yalova (15.30)

Utku Hamamcıoğlu

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