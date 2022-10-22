Futbolda alınan sonuçlar

AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Mesarya: 0-0
Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0
Yenicami – Cihangir: 0-0
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 0-1
Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – İncirli: 0-0
M. Karşıyaka – Lapta: 2-0
Yenierenköy – Binatlı: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya: 1-0
23 Ekim Pazar
AKSA Süper Lig
Sadık Cemil Stadı
M. Değirmenlik – K. Kaymaklı (15.30)
Ali Özer
Şht. Şevket Kadir Stadı
Merit A. Yeşilova – Lefke (15.30)
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Doğan T. Birliği (15.30)
Evren Karademir
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı (15.30)
Mormenekşe – Ünimar Maraş
Şakir Azizoğlu
Adem Nural Stadı
Dörtyol – Yeniboğaziçi (15.30)
Mustafa Öztugay
Mustafa Üçöz Stadı
M. Hacıali Yılmazköy – Pera L. G. Birliği (15.30)
Hüseyin Eyyüpler
Mete Adanır Stadı
Girne H. Evi - Yalova (15.30)
Utku Hamamcıoğlu