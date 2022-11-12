Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Yenicami: 1-2

Cihangir – M. Değirmenlik: 2-1

Mesarya – Merit A. Yeşilova: 0-0

Doğan T. Birliği – Hamitköy: 1-1

Lefke – Mağusa T. Gücü: 1-2

AKSA Birinci Lig

Yeniboğaziçi – Mormenekşe: 2-2

Yenierenköy – Dörtyol: 0-1

Düzkaya – M. Hacıali Yılmazköy: 1-1

Lapta – Girne H. Evi: 1-0

Ünimar Maraş – Yalova: 0-0

İncirli - Baf Ülkü Yurdu: 0-2

13 Kasım Pazar

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

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Y. Dumlupınar – Türk Ocağı (14.30)

Utku Hamamcıoğlu

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Gönyeli (14.30)

Fehim Dayı

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü (14.30)

Hüseyin Eyyüpler

AKSA Birinci Lig

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği – Esentepe (14.30)

Serhan Şimşek

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – M. Karşıyaka (14.30)

Ali Özer

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