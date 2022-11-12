Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Yenicami: 1-2
Cihangir – M. Değirmenlik: 2-1
Mesarya – Merit A. Yeşilova: 0-0
Doğan T. Birliği – Hamitköy: 1-1
Lefke – Mağusa T. Gücü: 1-2
AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Mormenekşe: 2-2
Yenierenköy – Dörtyol: 0-1
Düzkaya – M. Hacıali Yılmazköy: 1-1
Lapta – Girne H. Evi: 1-0
Ünimar Maraş – Yalova: 0-0
İncirli - Baf Ülkü Yurdu: 0-2
13 Kasım Pazar
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Utku Hamamcıoğlu
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Gönyeli (14.30)
Fehim Dayı
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü (14.30)
Hüseyin Eyyüpler
AKSA Birinci Lig
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği – Esentepe (14.30)
Serhan Şimşek
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – M. Karşıyaka (14.30)
Ali Özer