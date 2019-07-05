Futbolda ödül gecesi yapıldı

Kıbrıs Türk futbol federasyonu 2018-2019 futbol sezonu ödül gecesi dün akşam gerçekleştirildi.

Lefkoşa Golden Tulip otel'de gerçekleştirilen ödül gecesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Sertoğlu, bu sezon destek olan tüm sponsorlara teşekkür ederek en büyük sponsorun devlet olduğunu söyledi.

Gecede konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise bu sezon birkaç maça gittiğini belirterek çok kaliteli maçlar izlediğini söyledi. Akıncı ödül alan herkesi kutladı.

Akıncı’dan sonra söz alan Başbakan Ersin Tatar, futbola gereken önemi her zaman olduğu gibi yine vereceğiz. Futbolun dışında olan spor dalları da var onlar da ilgi bekliyor. Tüm spor dallarına gereken katkıyı yapacağız dedi.

Tatar ülke gençliğinin yanında olduklarını ve sporun kendileri için hep ön planda olduğunu ve olmaya devam edeceğini açıkladı.

Gecede İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman da birer konuşma yaptı.

Gecede sezon içerisinde başarı elde eden takımlara, başarılı antrenörlere ve sporculara ödüller yetkililer tarafından verildi.

Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 09:00