Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 2019-2020 sezonunda 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'a zorlu grup

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü.

Sarı-kırmızılı ekip, Monako'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşti.

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda temsil edecek tek takım olan Galatasaray, güçlü rakiplerinin yer aldığı gruptan çıkmak için mücadele edecek.

PSG

Fransa futbolunda son yıllara damgasını vuran PSG, kadrosuyla dikkati çekiyor.

Ünlü Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris temsilcisi, kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın yanı sıra birçok ünlü futbolcuyu bulunduruyor. Ancak dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar'ın kulüpteki geleceği tartışılıyor.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan PSG, Avrupa'da da ligdeki başarısına benzer bir grafik sergiliyor.

Tarihinde 1996 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2001 UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları bulunan Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez gruplarda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yılda üst üste 4 kez çeyrek final oynayan PSG, bu kulvarda son 3 sezonda son 16 turunun ötesine geçemedi.

PSG, son 5 sezondaki performansının değerlendirildiği tabloda Avrupa'da 8. sırada yer aldı.

Real Madrid

İspanya'nın Avrupa'daki en başarılı takımı Real Madrid, geçen sezon kötü bir performans sergiledi.

Dünyanın en önemli spor kulüplerinden olan Real Madrid, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa kulüpler sıralamasının ilk basamağında bulunuyor.

Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı.

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.

Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı.

Club Brugge

A Grubu'na üçüncü torbadan giren Club Brugge, Avrupa'da hızla gelişen Belçika futbolunun önemli temsilcilerinden.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği Belçika 1. Futbol Ligi'nde normal sezonu ve 6 takımın yer aldığı şampiyonluk turu grubunu ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katıldı.

Bu turda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eleyen Belçika temsilcisi, play-off turunda ise Avusturya'nun Lask Linz takımını kupa dışına itti ve gruplara kaldı.

Belçikalı teknik direktör Philippe Clement'in çalıştırdığı Club Brugge, Avrupa kupaları tarihinde en önemli başarısını 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayarak elde etti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden Belçika temsilcisi, gruptan çıkma başarısı sergileyemedi. Club Brugge, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa'da 37. sırada bulunuyor.

Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Club Brugge'ün kadro değeri, 95 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Belçika temsilcisinde kaleci Simon Mignolet, orta saha oyuncusu Hans Vanaken, kanat oyuncuları Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis ile forvet arkasında mücadele eden Siebe Schrijvers dikkati çekiyor.

Kupayı salona Hamit Altıntop getirdi

Kura çekimi töreninin yapıldığı salona UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bir dönem Galatasaray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi.

2013-17 yıllarında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Arsenal ve Chelsea'nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti.

Tören öncesinde profesyonel futbol kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Eric Cantona'ya da "UEFA Başkanlık Ödülü" takdim edildi.

Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020