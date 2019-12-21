Galatasaray İzmir'den puansız dönüyor

Türkiye Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi.

İlk yarı

6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında Beto'nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel'e aktardı. Babel'in kafa vuruşunda Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan aldığı topla bir süre ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına girmeden attığı şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında kendi ceza sahasından aldığı topla uzun süre ilerleyen Halil Akbunar, meşin yuvarlağı Serdar Gürler'e aktardı. Ceza sahasına girerken Serdar'ın pasıyla tekrar topla buluşan Halil Akbunar'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, direğe çarpıp geri dönen top Muslera'da kaldı.

78. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla müsait durumda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son 5 maçta 5 puanda kaldı

Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi.

Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenebilen Galatasaray, Medipol Başakşehir (0-1) ve Göztepe'ye (1-2) kaybederken, Trabzonspor (1-1) ile MKE Ankaragücü (2-2) maçlarını ise berabere tamamladı.

Ligde 16. haftanın ardından 24 puanda kalan Galatasaray'ın yenildiği Göztepe ise puanını 23'e çıkardı ve renktaşıyla puan farkını 1'e indirdi.