Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Maçın 3. dakikasında, Mertens'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Zahid'in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası yayı gerisindeki Emre Kılınç'ta kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş etkisiz giderken top altıpas gerisindeki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan, kontrolünden sonra röveşata yaptı. Üst direğe çarpan top yerden sektikten sonra ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği sağladı. Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Rashica'nın soldan ortasında savunma arkasına sarkan Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönükken buluşan Gomis, arkasındaki Mujakic ile bir süre mücadele etti. Fransız golcü, rakibine rağmen sol çaprazdan dönerek şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han'ın müdahale ettiği top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

40. dakikada Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Zahid'in gelişine vurduğu topu kaleci Muslera son anda direk dibinde önledi. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlak kornere gitti.

45. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin yanından oyun alanını terk etti.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Malcuit sağdan hızla bindirdi. Bu oyuncunun ortaladığı top Galatasaray savunması ve kaleci Muslera'yı geçerek arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç'a geldi. Emre'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak geldiği taraftan auta çıktı.

87. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Bahadır Han'dan döndü.

Müsabaka 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Kadıköy'e lider gidecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça liderlik moraliyle çıkacak.

Ülker Stadı'nda 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

Derbi öncesinde lider Galatasaray'ın 36, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor.

Son 6 maçını kazandı

Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Gomis'ten gollere devam

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını MKE Ankaragücü maçında da sergiledi.

Bu sezon sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili ismi olan Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 9 gole ulaştı.

Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz'ın 3. golü

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, MKE Ankaragücü maçında takımının ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel Kayserispor maçlarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Kerem Aktürkoğlu 100. maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 25 gol attı.

Baran Aksaka, ligde ilk kez forma giydi

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu Baran Aksaka, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen 19 yaşındaki Baran Aksaka, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

MKE Ankaragücü'nün golünü Taylan Antalyalı attı

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün golünü, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Taylan Antalyalı kaydetti.

Eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta ağlarını havalandıran Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Bu arada karşılaşmayı 42 bin 124 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

Okan Buruk: Bugün hedefimiz kazanmaktı. Üst üste 6. galibiyetimiz oldu. İstediğimiz bunu devam ettirmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça ön alan baskısıyla başladıklarını aktaran Buruk, "Çok erken bir gol yedik ve sarsıldık. Sonrasında baskılı oyunumuzu devam ettirdik. 2-1 öne geçtikten sonra ilk yarının son 5 dakikası ile ikinci yarının ortalarından itibaren rakibimize çok fazla topa sahip olma şansı ve pozisyonlar verdik. Bugün kadro yapımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Bunun farkındayız. İç sahada kazanma ve liderliği tekrar almanın stres ve baskısını hissettik. En büyük sıkıntımız, pozisyonları sonlandıramama. Üçüncü gol şansı birkaç kez geldi ama yanlış tercihler yaptık. Üçüncü golü atamayınca rakibi oyuna ortak ettik. Bugün hedefimiz kazanmaktı. Üst üste 6. galibiyetimiz oldu. İstediğimiz bunu devam ettirmek." diye konuştu.

"Sivasspor takımının serzenişleri, söylemleri çok haklı"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Demir Grup Sivasspor maçında rakiplerinin iptal edilen golü ve sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

İptal edilen golle ilgili Sivasspor'un serzenişlerinin haklı olduğunu aktaran Buruk, sezon boyunca aleyhlerine yapılan hatalara dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sivasspor maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım Galatasaray'dı. Alanyaspor maçındaki bir rezaletti. O hakem bile o kadar büyük bir şeye imza attıktan 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Orada ne konuşulduğunu da bilmiyoruz. Yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) belki geçmişe dönük de hakem konuşmalarını yayımlayabilir. Sivasspor takımının serzenişleri, söylemleri çok haklı. Kim olsa aynı şeyi söylerdi. Pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Maçın 50. dakikasında maç 1-1 olsun. Bu Galatasaray için hiçbir şey değil. Maç devam edecek, belki Galatasaray belki de Sivasspor kazanacak. Bu yapılan hatadan en çok rahatsız olan biziz. Galatasaray Kulübü, sezon başından beri adalet istiyor. Bununla ilgili çalışmaları ve başvuruları var. Türkiye'de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu sezon lehimize yapılan tek hataydı. Aleyhimize 6-7 net hata görülmezken lehimize yapılan 1 hata üzerinden konuşuldu. Aleyhimize yapılan hatalarda kimsenin sesi çıkmadı."

Yayıncı kuruluşa aleyhlerine olan kritik pozisyonları ekrana getirmediği eleştirisinde bulunan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivasspor maçındaki pozisyonun gündem olması haklı. Biz de bundan rahatsızız. Kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz ama Galatasaray üzerine oynanan oyunların karşısındayız. Hakemin hata yaptığını ilk kabul eden Galatasaray Kulübüdür. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Herkes oyuna odaklansın. İnsanlar arasında zorluk çıkarmaya, insanları birbirine düşürmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ben de Alanyaspor maçından sonra fazla tepki göstermiştim. Benim yaptığım da yanlıştı. Fazla tepki göstermek insanları da geriyor. Her ayağına basılan takım rahatsız. VAR konuşmalarının açıklanması bir milat oldu. Bundan sonra her hafta federasyonumuz maçlarla ilgili görüntüleri ortaya koyacaktır."

"Bütün kulüpler için VAR kayıtlarının açıklanması şart oldu"

Okan Buruk, TFF'nin 2 müsabakayla ilgili VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra itirazların ve tartışmaların artacağını düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Böyle bir açıklama yapıldıktan sonra artık takımların istemesine gerek yok. Bunu hafta hafta devam ettirmeliler. Ümraniyespor-Kayserispor maçında penaltı pozisyonu var. Adamın sırtına çarptı ama penaltı verildi. Acaba VAR'da ne konuşuldu. Çok merak ediyoruz. Geçmişteki pozisyonların da açıklanması gerek. Bunun önünün açıldığı için bundan öncesi ve sonrasındaki kayıtların otomatik olarak TFF'nin sitesinde yer almalı. Böyle bir karar verildiğine göre artısı veya eksisini düşünecek olan TFF'nin kendisi. Bunun zararının mı, faydasının mı olacağını önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Buna karşı değilim. Galatasaray Kulübü de bunu istiyordu. Bütün kulüpler için VAR kayıtlarının açıklanması şart oldu."

Buruk, müsabakanın ilk yarısında Dries Mertens'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Pozisyon bana penaltı gibi geldi ama net bir şekilde izleyemedik. Yayıncının 3 görüntüsünde de net bir şekilde veremediler." şeklinde görüş belirtti.

Icardi ve Torreira, Fenerbahçe derbisine yetişecek

Okan Buruk, anneannesi vefat ettiği için Uruguay'a giden Lucas Torreira ile sakatlığı geçen Mauro İcardi'nin Fenerbahçe derbisine yetişeceğini söyledi.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Icardi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Icardi bugün bir grup çalışmasına katıldı. Yarın takımla birlikte yüzde 100 antrenmanını yapacak. Fenerbahçe maçına kadroda olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışacağız. Torreira'nın cuma akşamı antrenmana katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Leo Dubois'in Fenerbahçe derbisinde sol bek oynayıp oynamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman sol bek olarak kullandık. O da bizim için her zaman sol bek opsiyonu. Düşünebileceğimiz oyunculardan biri." diye konuştu.