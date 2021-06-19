Galatasaray, yeni başkanını seçti

Galatasaray'da tarihi seçim sona erdi. Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasıyla, 5 aday birden koltuğa talip oldu.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarıştı.

Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın nefes kesen yarışında kazananı son sandıklar belirledi.

İlk 10 sandığın açılmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu’nun 237 oy gerisinde yarışı 2. sırada götüren Burak Elmas, 11. sandıktan itibaren sandıklarda en çok oyu alan olmaya başladı.

27. sandıkta öne geçen ve Galatasaray tarihine geçen seçimi zirvede tamamlayan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.