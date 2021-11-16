Gamma Avrupa MMA şampiyonasında 1 gümüş ve 1 bronz madalya

KKTC MMA (Mıxed Martıal Arts) Milli Takımı, 05-09 Kasım 2021 tarihleri arasında, Ukrayna’nın Kiev şehrinde düzenlenen Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonasından 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile döndü.

05-09 Kasım 2021 tarihleri arasında, Ukrayna'nın Kiev şehrinde düzenlenen GAMMA MMA Avrupa Şampiyonası tamamlandı. 15 ülkeden 138 elit sporcunun yarıştığı, dört gün boyunca çekişmeli mücadelelerin yaşandığı ve uydudan tüm dünyaya canĺı olarak yayınlanan Şampiyonada üç sporcu ile mücadele ettik.

Şampiyona sonunda Mehmet Erdem isimli sporcumuz gümüş madalya, Hasan Kurumanastırlı isimli sporcumuz bronz madalya sahibi olmayı başardılar. Güner Çakın isimli sporcumuz ise ilk müsabakasında güzel bir mücadele sergilemesine rağmen ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle müsabakalara devam edemeyerek şampiyonadan elendi.

Hakemlerimizden Hayriye Enderoğlu ise, GAMMA (Global Association Of Mixed Martial Arts) tarafından düzenlenen uluslararası hakem Kursuna katılarak başarıyla tamamladı.