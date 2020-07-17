Gazioğlu'ndan duygusal paylaşım

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemi süreci sonrasında geçtiğimiz günlerde Federasyonun kortlarında gerçekleşen 12-16 yaş Büyükler ve Senyörler ile 8-9-10-14 yaş kategorisi mücadelelerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Başkan Gazioğlu, 1998’de düzenlenen Pantene Pro-v tenis turnuvası fotoğrafını da paylaşarak tıpkı o yıllarda tenis gösterilen ilgi gibi bir kalabalığı geçtiğimiz akşam da yaşadığını ifade etti.

Gazioğlu, paylaşımında şunları dile getirdi:

“İnsanlar hayal kurar , gerçekleştirmek için de çalışır. Bundan bir buçuk yıl önce Sercan Erozan ile yönetime aday olmaya karar verirken , çocukluğumuzdan beri her noktasını yaşadığımız, gönül verdiğimiz ülke tenisi için neler yapabileceğimizi ve hayallerimizi konuştuk. En büyük hayalimiz ülkemizden bir teniscinin uluslararası arenada varlık göstermesiydi. Bunun yanında 1. Resmi ( Eylül 1998 Pantene Pro-v tenis turnuvası) yaşamış sporcular olarak günümüzde bu manzarayı tekrar yaşayabilmenin hayaliydi. Dun aksam bu hayalimiz gerçekleşti. Dun aksamki ilgi ve kalabalık gurur vericiydi . Bu hayalin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Kurduğumuz en buyuk hayalinde gerçekleştiğini görmek ümidiyle”