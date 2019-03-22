Girne yarı maratonu 14 Nisan'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, suyu; hem kullanım suyu olarak, hem de tarımsal alanda tasarruflu şekilde kullanmanın vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yaparak, su kaynaklarının önemine ve bilinçli kullanılması için toplumsal farkındalık yaratılması gerekliliğine dikkat çekti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dünya Su Günü’nün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından suyun önemi hakkında farkındalık yaratılabilmesi amacıyla 22 Mart 1993’ten bu yana her yıl farklı bir tema işlenerek kutlandığını ifade eden Tarım Bakanlığı, Dünya Su Günü’nün bu yılki temasının “Kimseyi Geride Bırakmamak” olarak belirlendiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı, kimseyi geride bırakmamak hedefinin; BM’nin 2030 sürdürülebilir kalkınma ajandasında da yer aldığını belirterek, buna göre tüm ülkelerde insanların sosyo ekonomik kalkınmadan ve cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, politik ve diğer görüş, ulusal ve sosyal köken, sakatlık, göçmen ya da sığınmacı olmak gibi konularda herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın insan haklarından yararlanılmasının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Suyu tasarruflu kullanmak için alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz bulunduğu coğrafya nedeniyle su sıkıntısı sıklıkla başgöstermektedir. Her ne kadar içinde bulunduğumuz yıl bereketli yağışları beraberinde getirmişse de su kaynaklarınınbilinçli kullanılması için toplumsal farkındalık yaratılması gereklidir. Bu çerçevede, suyu tasarruflu kullanmak için alınacak tedbirler, yeraltı su kaynaklarımız açısından hayati önem taşımaktadır. Su, kullanım suyu olarak ihtiyaçların karşılanmasının yanında, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılarak, rekabet edebilir ürünlerin yetiştirilmesi bakımından da ekonomik bir potansiyele sahiptir. Suyu, hem kullanım suyu olarak, hem de tarımsal alanda tasarruflu şekilde kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Tarımsal alanda su kullanımı, doğru ve bilinçli hareket etmek gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, salma sulamaya herhangi bir destek verilmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Bu karar, tarım alanında sulama yaparken hem hızla tükenmekte olan su kaynaklarımızın gözetilmesi, hem de verimli metotlarla tarımsal sulamanın yapılmasını teşvik etme amacını taşımaktadır.

GÖLETLER İLE İLGİLİ PROJELER ÜRETİLİYOR

2018 yılında TC’den KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında 28.689.000 m3, yerel su kaynaklardan ise 12.026.000 m3 olmak üzere toplamda 40.715.000 m3 içme ve kullanma suyu belediyelere sağlanarak halkımıza ulaştırılmıştır. ‘Güzelyurt Merkezi Sulama Pilot Projesi’ kapsamında, 8200 dönüm tarımsal üretim alanına yerel su kaynaklarından merkezi şebeke ile takviye su sağlanmıştır.

Mevcut gölet ve barajlarımızın pek çoğunun uzun yıllar bakım ve tadilleri yapılamadığından, su tutma kapasiteleri yapım yıllarının çok altına düşmüş veya hasarlar oluşmuştur. Sulama göletlerimizden başlanarak yapım amaçlarına yönelik daha etkin kullanımları için projeler üretilmektedir. Bu projeler, bütçe olanakları çerçevesinde hayata geçirilecektir. Göletlerimizin düzenlenecek planlamalar doğrultusunda, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturularak, tarım arazilerine su sağlaması hedeflenmektedir.

Unutmayın, su hayattır. Dünya Su Günü kutlu olsun.”