GMB Tenis Kulübü sporcusu Esendağlı, Güney Kıbrıs’ta 14 yaş erkekler şampiyonu oldu

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün ülkede birçok başarıya imza atan başarılı tenisçilerinden olan 11 yaşındaki Bekir Devran Esendağlı Güney Kıbrıs’ta kendinden 3 yaş büyük rakiblerini yenerek turnuvayı 1’inci olarak tamamladı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kadrosunda yetişen ülkenin ve kentin başarılı tenisçilerinden olan 11 yaşındaki Bekir Devran Esendağlı, Polonya’da yaşadığı sakatlığın ardından yeniden eski formunu yakalamaya başladı.

11 yaşındaki başarılı sporcu Güney Kıbrıs’ta kendinden 3 yaş büyük rakiblerini yenerek turnuvayı 1’inci olarak tamamladı.

Güney Kıbrıs Limasol Bölgesinde, Famagusta Tenis Club bünyesinde düzenlenen Grade 1 Turnuvası’na katılan başarılı sporcu Esendağlı, turnuvada gösterdiği performans sayesinde dünyaca ünlü tenis akademisi olan Mouratoglou Tennis Academy’den davet aldı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, 2’inci turda Nikolas Petousisi 6-3/0-6/10/6 yenerek 3’üncü tura yükseldi.

3’üncü turda Angelos Alexios Diamant’i 6-3/6-2 yenerek çeyrek finale çıkan Esendağlı, çeyrek finalde ise turnuvanın 3 numaralı seri başı olan Andreanos Kyriakides’i de 6-4/6-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seri başı olan Nicolas Lottides ile oynayan Esendağlı, 3 sette rakibini 5-7/6-3/6-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün 11 yaşındaki başarılı tenisçsi finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Stefanos Mavromichalis’i de 6-4/6-3 yenerek şampiyon oldu.