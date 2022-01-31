Gökbilen güven tazeledi

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu

2022 Yılı (45.Yıl) genel kurulu önceki gün (Pazar) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan genel kurulda saygı duruşunun ardından divan kurulu oluşturuldu.

Faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile onaylanmasının ardından 2022 yılı faatiyet programı üyelerin bilgisine sunuldu.

Genel kurulda başkanlık için tek aday olan Eyüp Zafer Gökbilen üye kulüplerin onayı alarak oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan seçilen Eyüp Zafer Gökbilen yönetim kurulu ve federasyon komşitelerinde görev alacak olanları açıkladıktan sonra genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.