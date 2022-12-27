Haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri açıklandı
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Tatar, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’nu ziyaret...
Tatar, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’nu ziyaret...
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