Hedefin şampiyonları belirlendi

08 Kasım 2020 tarihinde yapılan açık alan final yarışması ile 2020 sezonu sıralamaları belli oldu. Eleme atışları sonucunda KKTC 2021 yılı Okçuluk Milli Takımı da belli oldu. Yarışma pandeminin olumsuz etkilerini gidermek adına yarışmacılara motivasyon oldu. KKTC Okçuluk Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen yarışma çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. Dereceye giren kulüplerin ve sporcuların yıl sonu yapılacak olan ödül töreninde ödüllendirileceği Federasyon başkanlığı tarafından bildirilmiştir.

Genç Olimpik Erkek

Mustafa Alpcan

Berkant Akdemir

Melih Yağız

Genç Olimpik Bayan

İdal Kutluhan

Gülay Araz

Sudem Ulvi

Genç Makaralı Erkek

Mustafa Akar

Yıldız Makaralı Erkek

Yusuf Akar

Halil Çelik

Sarp Şen

Yıldız Olimpik Erkek

Mustafa Soygazi

Cemal Ege Lord

Ege Erçelik

Yıldız Olimpik Kız

Naşide S. Parlak

Işık Tez

İklim Abiç

Büyük Olimpik Bayan

Ayşe K. Menderes

Büyük Makaralı Bayan

Ayşen Tez

Eylül D. Ataç

Büyük Makaralı Erkek

Serkan Taydaş

Halil Ercan

Büyük Olimpik Erkek

İbrahim Koyu

Niyazi Aktansoy

Selçuk Doğan

Master Makaralı Erkek

Yılmaz Kutluhan

Mehmet İyiyürek

Osman Tez

Master Olimpik Erkek

Arif Kömürcüler

Muharrem Kural

Şenol Bulut

Yıldız Makaralı Kız

Erin Çiftçi

Genç Makaralı Bayan

Buse Nur Alıcı

Master Olimpik Bayan

Fatma Y. Kutluhan

Master Makaralı Bayan

Uysal Oldaç