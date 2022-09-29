Hekimoğlu, antrenörü Keleş ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Atletizmde ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ederek gururlandıran, üst düzey performanslarla ülkemizde ve Türkiye’de rekorlar kıran elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu ile antrenörü Celal Keleş, basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda yer alan basın toplantıda ikili yaptıkları ortak açıklama ile 12 yıldır devam eden birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Yine beraber olacaklarını aktaran ikili, Yiğitcan’ın hem aktif sporculuk hayatına devam ederken antrenörlük hayatına da adım atacağı vurgulandı. Birbirlerine başarılar dileyen ikili basın toplantısının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.