Hentbolda final gecesi

Hentbol federasyon kupasında dün akşam oynanan iki karşılaşma sonrasında erkekler finalinin de adı belirlendi.

UKÜ, Alayköy’ü, GG ise Levent’i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Gecenin ilk karşılaşmasında GG ile Levent takımları karşı karşıya geldi.

İlk devresini rakibi Levent karşısında 20-10 önde kapatan GG, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettirerek sahadan 37-19 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Alayköy takımları mücadele etti.

Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ devreye 21-15 önde girdi.

İkinci yarıda yine etkili oyununu sürdüren UKÜ sahadan 54-28 galip ayrılarak finalde GG’nin rakibi oldu.

Alınan bu sonuçların ardından bu akşam kadınlarda UKÜ - DAÜ, erkeklerde ise GG - UKÜ takımları federasyon kupası finalinde karşı karşıya gelecek.