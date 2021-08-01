Hentbol’da plaj sona erdi

Hentbol federasyonu’nun Yeniboğaziçi belediye plajında organize ettiği plaj hentbolu sona erdi. Çok güzel ve keyifli mücadelelerin yaşandığı plaj hentbolunda dereceye giren takımlara verilen ödüller sonrasında, hentbol federasyonunun planlamamaları doğrultusunda plaj hentbolu da tamamlanmış oldu.İki gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde;

U 18 KADINLAR

1.Şahlanspor kulübü

2.UKÜ Termodizayn

3.CIU FOXES

U 18 ERKEKLER

1.Hepi

2.UKÜ

3.MGA

BÜYÜK KADINLAR

1.UKÜ Başman

2.Levent Termodizayn

3.Oldies Goldies

BÜYÜK ERKEKLER

1.Esentepe

2.China Bazaar GG

3.Hepi

Hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu’ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.