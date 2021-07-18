İşte Atatürk Stadyumunda yapılacak şöhretler maçının kadrosu

Turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile gerçekleşecek festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle 17-18 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde yapılacak.

Festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton; Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi etkinlikler yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların izleyicilerle buluşacağı festival kapsamında ayrıca, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da zafer alayları düzenlenecek. Festivalde Türkiye’den Kahramanmaraş dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, Gaziantep’in baklavası gibi lezzetler de sunulacak.

Şöhretler Karması Futbol Müsabakası 19 Temmuz'da

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'nde Dev Maç 19 Temmuz Pazartesi Günü Atatürk Stadyumu'nda 22,30'da başlayacak.

Beyaz ve Kırmızı olarak ayrılan takımların oyuncuları belli oldu.

Buna göre Beyaz takım şöyle sıralandı:

Kalede Serdar Kulbige

Haydar Ali Yıldız

Hakan Ünsal

Hamit Altıntop

Tuncay Şanlı

Acun Ilıcalı

Faruk Atalay

Saffet Akyüz

Süleyman Soylu

Kırmızı Takım

Kalde Cengiz Uzun

Sabri Sarıoğlu

Emre Aşık

M.M. Kasapoğlu

Ersan Saner

Mehmet Aurelio

E. Kadir İnan

Chris Forsberg

Aycan Yanaç