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K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Play-Off/Out programı

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Play-Off/Out programı
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Pergama'dan Sertoğlu'na ziyaret
Pergama'dan Sertoğlu'na ziyaret
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